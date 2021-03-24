Оккупационная власть осудила крымчанина на 6 лет заключения за участие в "украинском нацбатальоне"

Суд в оккупированном Россией Крыму 23 марта назначил 6 лет заключения в колонии строгого режима Меджиту Аблямитову, которого обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Во время оглашения приговора в зале Кировского районного суда разрешили присутствовать брату и сестре Аблямитова.

Сторона обвинения попросила для Аблямитова 8,5 лет лишения свободы.

20 января в суде допросили пятерых свидетелей по делу. Так, один из них, Айдын Мамутов, ранее судимый за участие в батальоне, сообщил, что не давал указанных в протоколе допроса свидетеля показаний.

Жителя Кировского района Крыма Аблямитова задержали 19 августа 2020 года. В ФСБ РоSSии утверждали, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Номана Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Прокуратура АРК в ответ начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины.

Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана начал формирование в 2016 году, его членами в основном были крымские активисты. Батальон располагался на админгранице с Крымом в Херсонской области. Добробат позиционирует себя как крымское, а не крымско-татарское формирование.

В РоSSии и оккупированном Крыму он признан незаконным вооруженным формированием.