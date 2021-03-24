Арестованного в Крыму журналиста "Крым.Реалий" пытали током, - СМИ

Арестованного в Крыму внештатного журналиста "Крым.Реалий" Владислава Есипенко пытали током, пишет издание "Ґрати".

Об этом сам Есипенко рассказал источнику издания в СИЗО Симферополя.

Сотрудники ФСБ РоSSии надевали задержанному на голову "какой-то предмет", подключали к нему провода и пускали по ним ток, постепенно увеличивая напряжение. Так роSSийские оперативники заставили его дать показания и подтвердить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крым24" Олегом Крючковым.

В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию "Крым.Реалий" и в Службу внешней разведки Украины.

После публикации показаний Есипенко отказался давать дальнейшие показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ , действующей на территории оккупированного Крыма. Она позволяет не свидетельствовать против себя и близких.

Сейчас, по словам Есипенко, на него давят только психологически.

Напомним, что Есипенко задержали 10 марта и арестовали до 11 мая.

Его подозревают в сборе информации "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А." и изготовлении самодельного взрывного устройства.