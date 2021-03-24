Контрразведка СБУ прекратила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ

Мужчине сообщено о подозрении.

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность гражданина Республики Беларусь, который был завербован КГБ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что мужчина был завербован КГБ и целенаправленно прибыл в Украину для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

"Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в пограничных районах, состоянии защищенности государственной границы Украины, порядке его охраны; техническом оснащении, количестве задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины; характеризующих и компрометирующих данных на пограничников и таможенников и т.д.", - говорится в сообщении.

Также агент КГБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГПС из числа допущенных к секретной информации. Кроме разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее в Болгарии разоблачили шестерых роSSийских шпионов, один из которых пытался скрыться в посольстве РФ.

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