Минздрав не связывает смерть женщины в Одесской области с прививкой от COVID-19

Предварительная причина - сердечно-сосудистое заболевание.

Минздрав не связывает смерть женщины в Одесской области с прививкой от COVID-19
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения назвало предварительную причину смерти контрактницы, которая получила вакцину от коронавируса.

"По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни", - говорится в сообщении Минздрава.

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертей в Украине, каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

Точную причину смерти женщины определит судебно-медицинская экспертиза. Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации проведет расследование.

Пока Минздрав не связывает смерть женщины с прививкой.

"21 марта женщина получила прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, поскольку в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованным в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - сообщило министерство.

По состоянию на утро 23 марта у женщины не было никаких жалоб на здоровье.

Минздрав напомнил, что в Украине сделали почти 140 тысяч прививок против COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

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