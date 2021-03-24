Зеленский: Украина планирует побороть эпидемию туберкулеза к 2030 году

В прошлом году в стране существенно уменьшилась заболеваемость открытой формой заболевания.

Украина поддерживает намерение Организации объединенных наций (ООН) побороть эпидемию туберкулеза к 2030 году. Об этом написал в своем Twitter президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что в прошлом году в Украине существенно уменьшилась заболеваемость открытой формой заболевания.

Зеленский напомнил, что 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, и отметил, что COVID-19 - не повод забывать о других болезнях.

"Украина поддержала намерение ООН справиться с эпидемией болезни к 2030 г. В Украине заболеваемость открытой формой туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 30%", - отметил президент.

#COVID19 – не привід забувати про інші хвороби. Сьогодні – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. ?? підтримала намір @UN подолати епідемію недуги до 2030 р. В ?? захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%. @WHO #WorldTBDay pic.twitter.com/waqORrn5S8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Напомним, в 2018 году Минздрав сообщил, что Украина находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом.