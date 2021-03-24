В НБУ прокомментировали расследование в отношении Рожковой по делу о национализации ПриватБанка

Служебное расследование по forensic-аудиту по делу ПриватБанка, результаты которого были обнародованы в январе 2018 года, "никогда не инициировалось и не проводилось в Национальном банке".

Служебное расследование по forensic-аудиту по делу ПриватБанка, результаты которого были обнародованы в январе 2018 года, никогда не инициировалось и не проводилось в Национальном банке.

Об этом LB.ua сообщили в НБУ в комментарии относительно информации о расследовании в отношении действий первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой при национализации ПриватБанка.

"В то же время Национальным банком Украины на основании полученного сообщения об имеющихся, по мнению заявителя, нарушениях действующего законодательства и нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка Украины в сфере публичных закупок юридических услуг в 2018 году, проводится служебное расследование в установленном в учреждении порядке... На данном этапе служебного расследования проводится оценка соблюдения всех необходимых внутренних процедур и законодательства Украины всеми работниками Национального банка Украины, ответственными за закупку услуги, подписание договора с поставщиками услуг и за контроль выполнения заключенного договора", - отмечают в НБУ.

Выводы о наличии фактов правонарушений в действиях ответственных за закупки лиц могут делаться только после завершения расследования и отражения его результатов в отчете комиссии по служебному расследованию.

В сообщении подчеркивается, что НБУ считает целесообразным воздержаться от публичного обсуждения как отдельных должностных лиц и их возможных действий, так и неподтвержденной информации о действиях Национального банка по указанному предмету служебного расследования.

Неделю назад СМИ обнародовали новость со ссылкой на документ Генпрокуратуры по расследованию действий Рожковой и других сотрудников НБУ, работавших над национализацией ПриватБанка в 2016 году, ведется расследование.

По информации газеты, им могут быть предъявлены обвинения в государственной измене за раскрытие НБУ информации ряда компаний, в частности аудиторской компании Kroll, консалтинговой компании AlixPartners и юридической фирмы Hogan Lovells and Asters.

Все эти компании были наняты государством для расследования ситуации в ПриватБанке, из которого перед национализацией менеджментом было выведено 5,5 млн долларов.

Рожкова заявила "Kyiv Post", что ей неизвестно о каких-либо обвинениях против нее, но нападки из-за сотрудничества НБУ с иностранными компаниями не являются чем-то новым.