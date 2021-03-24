РоSSийские СМИ "слили" закрытые документы о переговорах в "нормандском формате"

Издание утверждает, что располагает документами Франции, Германии и Украины, а также роSSийскими поправками к ним.

РоSSийское издание "Коммерсант" обнародовало закрытую часть переговоров якобы на уровне советников лидеров "нормандского формата", показав документы по так называемым кластерам на базе Минского протокола. Издание опубликовало письменные предложения, которые якобы поступили от Франции, Германии и отдельно от Украины. Предложения же РоSSии, которая является четвертой участницей переговоров, приведены в виде "поправок" к так называемому франко-немецкого проекту.

Сейчас подлинность документов точно не известна. Как стало известно LB.ua, рабочий язык переписки во время переговоров в "нормандском формате" - английский. "Коммерсант" же предоставляет тексты в роSSийском переводе, которые не верифицированы участниками переговорного процесса.

РоSSийское издание утверждает, что украинские и роSSийские предложения содержат много противоположных точек зрения. Впрочем, никаких доказательств существования этих документов в таком виде, как они приведены в тексте, СМИ не предоставляет: они ссылаются на анонимные источники и не приводят фото или сканы документов.

Напомним, 16 марта заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, который сейчас выступает советником Путина в "нормандских переговорах", в интервью роSSийскому агентству "Интерфакс" настаивал на письменном утверждении договоренностей и разногласий в формате "четверки". А также на том, чтобы делать встречи публичными и обнародовать их итоги. Украина, Франция и Германия выступают против такого подхода.

Несколько дней назад СМИ обнародовали письмо Ермака к Козаку, в котором украинская сторона подчеркивала, что ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РоSSии Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки".

В письме Ермак сообщил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом Козака от 19 марта и удивлена "своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран" нормандского формата". В частности, Козак предложил закрепить, что украинская сторона не представила на состоявшейся встрече обещанные предложения к франко-германском проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашений", внесенному на рассмотрение 8 февраля 2021 года.