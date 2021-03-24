В Мьянме силовики застрелили семилетнего ребенка во время рейда на протестующих

Граждане устроили молчаливый протест - улицы городов опустели, закрыты магазины и предприятия.

В Мьянме в городе Мандалае силы безопасности убили семилетнего ребенка. Девочку застрелили у нее дома во время рейда военных, пишет CNN.

По данным адвокатской группы "Ассоциация содействия политическим заключенным", военные выбили дверь в доме семьи и спросили у отца, все ли члены семьи сейчас дома. Он ответил утвердительно, но его обвинили во лжи и выстрелили в него, но пуля попала в девочку, Хин Мьо Чит, которая сидела у отца на коленях.

В Мьянме после массовых протестов из-за военного переворота силовики начали не только «охотиться» на митингующих во время протестов, но и устраивать рейды по домам населения. Несмотря на опасность, десятки тысяч людей по всей стране продолжают свои акции. Сегодня, 24 марта, протестующие объявили "молчаливую забастовку", предусматривающую закрытие предприятий и магазинов. Улицы городов буквально опустели.

Фото: Ro Nay San Lwin Молчаливый протест в Мьянме

‘Silence Strike’ in Myanmar to protest against the coup - another way people are showing opposition without getting shot. #WhatsHappeningInMyanmar pictures from Khit Thit Media pic.twitter.com/TpUpZDPj2W — Matthew Tostevin (@TostevinM) March 24, 2021

По данным "Ассоциации содействия политическим заключенным", после захвата власти военными были убиты не менее 275 человек, при этом более 20 из них - дети. В понедельник в Мандалае был убит 15-летний парень. Его и еще двух человек застрелили.

Смерть семилетней девочки военные пока не комментировали. Но военный пресс-секретарь Зав Мин Тун вчера на пресс-конференции сказал, что ему "жаль" погибших, обвинив при этом их в "беспорядках" и "уничтожении имущества".

Напомним, что после захвата власти военными 1 февраля в Мьянме не утихают протесты. Военные отстранили от власти правящую партию "Национальная лига за демократию" и арестовали лидеров страны.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НЛД получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, состоявшихся в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

После захвата власти жители городов вышли на многотысячные протесты. Силовики начали открывать огонь, первой погибшей стала 19-летняя девушка. Она умерла в больнице после огнестрельного ранения головы.

Некоторые полицейские Мьянмы вынужденно бежали в приграничный штат в Индии, поскольку не согласились с приказом стрелять в протестующих.