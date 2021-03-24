В Армении отменили военное положение, действовавшее с 27 сентября

Планируются внеочередные выборы для выхода из политического кризиса.

В Армении отменили военное положение, действовавшее с 27 сентября
Фото: parliament.am

Парламент Армении в среду, 24 марта, отменил военное положение, которое действовало в стране с 27 сентября.

Как сообщает ИА "Новости Армения", за это проголосовали 118 из 132 депутатов Национального собрания.

Военное положение в Армении ввели из-за начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе. В ноябре война закончилась поражением Армении, что привело к тяжелому политическому кризису.

Для выхода из него планируется провести внеочередные парламентские выборы, а для этого нужно отменить военное положение.

"Сейчас реальность другая, есть договоренность о проведении внеочередных парламентских выборов, а наличие военного положения ограничивает права оппозиции и демократии в стране", - сказал лидер одной из оппозиционных фракций Эдмон Марукян.

По Конституции Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через тридцать и не позднее чем через сорок пять дней после роспуска предыдущего созыва. При этом самому парламенту на роспуск нужно не менее 14 дней после отставки премьер-министра.

Действующий глава правительства Никол Пашинян пока в отставку не подал, но уже объявил, что выборы в Армении состоятся 20 июня.

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