В Армении отменили военное положение, действовавшее с 27 сентября

Парламент Армении в среду, 24 марта, отменил военное положение, которое действовало в стране с 27 сентября.

Как сообщает ИА "Новости Армения", за это проголосовали 118 из 132 депутатов Национального собрания.

Военное положение в Армении ввели из-за начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе. В ноябре война закончилась поражением Армении, что привело к тяжелому политическому кризису.

Для выхода из него планируется провести внеочередные парламентские выборы, а для этого нужно отменить военное положение.

"Сейчас реальность другая, есть договоренность о проведении внеочередных парламентских выборов, а наличие военного положения ограничивает права оппозиции и демократии в стране", - сказал лидер одной из оппозиционных фракций Эдмон Марукян.

По Конституции Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через тридцать и не позднее чем через сорок пять дней после роспуска предыдущего созыва. При этом самому парламенту на роспуск нужно не менее 14 дней после отставки премьер-министра.

Действующий глава правительства Никол Пашинян пока в отставку не подал, но уже объявил, что выборы в Армении состоятся 20 июня.