При наличии отрицательного ПЦР-теста самоизоляция не нужна — Кабмин

Речь идет о новых обязательных условиях пересечения государственной границы Украины, которые внедрил с 22 марта Кабинет Министров. Следовательно, наличие отрицательного результата ПЦР-теста на covid-19 теперь обязательное условие освобождения от самоизоляции при въезде в Украину. Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании, о чем сообщило на Правительственном портале.

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Кто освобождается от самоизоляции

Согласно принятому документу, от самоизоляции при возвращении в Украину также освобождаются следующие категории граждан:

моложе 12 лет;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

граждане Украины, которые осуществляют перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

граждане Украины, которые имеют отрицательный результат тестирования на covid-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

Кроме того, разрешается въезд с оккупированных территорий Украины без самоизоляции для вакцинации по приглашению с уникальным идентификатором.

Как контролируется самоизоляция

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, админграницы с временно оккупированным Крымом или линии разграничения, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Вдома».

«В случае невозможности установления мобильного приложения граждане Украины подлежат обсервации. Наличие установленной программы проверяют пограничники», — отмечается в документе.

Также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа, является обязательным условием въезда в Украину для всех иностранцев.

Напомним

Министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга сегодня, 23 марта, отметил, что постановление вступило в силу с 22 марта. Требование будет действовать независимо от того, из какой страны прибывает лицо и какая там ситуация с covid-19.