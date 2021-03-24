При наличии отрицательного ПЦР-теста самоизоляция не нужна — Кабмин
Речь идет о новых обязательных условиях пересечения государственной границы Украины, которые внедрил с 22 марта Кабинет Министров. Следовательно, наличие отрицательного результата ПЦР-теста на covid-19 теперь обязательное условие освобождения от самоизоляции при въезде в Украину. Соответствующее
Кто освобождается от самоизоляции
Согласно принятому документу, от самоизоляции при возвращении в Украину также освобождаются следующие категории граждан:
- моложе 12 лет;
- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
- граждане Украины, которые осуществляют перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- граждане Украины, которые имеют отрицательный результат тестирования на covid-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.
Кроме того, разрешается въезд с оккупированных территорий Украины без самоизоляции для вакцинации по приглашению с уникальным идентификатором.
Как контролируется самоизоляция
Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, админграницы с временно оккупированным Крымом или линии разграничения, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Вдома».
«В случае невозможности установления мобильного приложения граждане Украины подлежат обсервации. Наличие установленной программы проверяют пограничники», — отмечается в документе.
Также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа, является обязательным условием въезда в Украину для всех иностранцев.
Напомним
Министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга сегодня, 23 марта, отметил, что постановление вступило в силу с 22 марта. Требование будет действовать независимо от того, из какой страны прибывает лицо и какая там ситуация с covid-19.
Ранее сообщалось, что в Европу будут пускать только тех, кто вакцинирован утвержденными в ЕС вакцинами.