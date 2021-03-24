В Раде зарегистрировали проект постановления об осуждении событий на Банковой

Документ передан на рассмотрение руководству.

В Раде зарегистрировали проект постановления об осуждении событий на Банковой

Депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №5295 об осуждении событий, произошедших у здания Офиса президента 20 марта.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторы постановления - 130 народных депутатов от "Слуги народа".

Текст документа пока отсутствует на сайте. Однако отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице около Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под ОП полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство и задержала 26-летнего Владислава Стафийчука. Повреждения здания оценили в 2 млн гривен.

Фракция "Слуга народа" обратилась в правоохранительные органы с требованием дать юридическую оценку событиям, а также инициировала внеочередное заседание Рады. По словам источников LB.ua, заседание не состоится раньше четверга, поскольку спикер парламента Дмитрий Разумков находится в командировке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко с президентом ЕБРР обсудили проекты для КиеваКличко с президентом ЕБРР обсудили проекты для Киева
Венецианская комиссия обнародовала выводы относительно законопроекта о политических партияхВенецианская комиссия обнародовала выводы относительно законопроекта о политических партиях
В Раде зарегистрировали проект постановления о выборах мэра Харькова 31 октябряВ Раде зарегистрировали проект постановления о выборах мэра Харькова 31 октября
Проект закона о местном референдуме вынесен на общественное обсуждениеПроект закона о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение
Кабмин осудил вандализм во время субботней акции на БанковойКабмин осудил вандализм во время субботней акции на Банковой
В Украине продолжат переводить часы. Законопроект об отмене решили доработатьВ Украине продолжат переводить часы. Законопроект об отмене решили доработать
Нардепы инициируют проведение внеочередного заседания Рады из-за событий на БанковойНардепы инициируют проведение внеочередного заседания Рады из-за событий на Банковой
Во время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - ГосохранаВо время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - Госохрана
Геращенко назвал протест на Банковой попыткой спровоцировать кровопролитиеГеращенко назвал протест на Банковой попыткой спровоцировать кровопролитие
В Верховной Раде не хватило голосов за отмену перехода на летнее времяВ Верховной Раде не хватило голосов за отмену перехода на летнее время
Последние новости
Подгружаем последние новости