В Раде зарегистрировали проект постановления об осуждении событий на Банковой

Депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №5295 об осуждении событий, произошедших у здания Офиса президента 20 марта.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторы постановления - 130 народных депутатов от "Слуги народа".

Текст документа пока отсутствует на сайте. Однако отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице около Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под ОП полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство и задержала 26-летнего Владислава Стафийчука. Повреждения здания оценили в 2 млн гривен.

Фракция "Слуга народа" обратилась в правоохранительные органы с требованием дать юридическую оценку событиям, а также инициировала внеочередное заседание Рады. По словам источников LB.ua, заседание не состоится раньше четверга, поскольку спикер парламента Дмитрий Разумков находится в командировке.