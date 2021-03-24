Кива собирается стать кандидатом наук по госуправлению

Тема диссертации - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива может стать кандидатом наук по государственному управлению.

Соответствующее сообщение о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 22 марта обнародовали на сайте Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается в сообщении, тема диссертации - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Научным руководителем Ильи Кивы указан первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.

Официальными оппонентами выступят начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины Алина Помаз-Пономаренко и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования" Ирина Жукова.

Напомним, что уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.

В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии.