Кива собирается стать кандидатом наук по госуправлению
Тема диссертации - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива может стать кандидатом наук по государственному управлению.
Соответствующее сообщение о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 22 марта обнародовали на сайте Министерства образования и науки Украины.
Как отмечается в сообщении, тема диссертации - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Научным руководителем Ильи Кивы указан первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.
Официальными оппонентами выступят начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины Алина Помаз-Пономаренко и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования" Ирина Жукова.
Напомним, что уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.
До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.
В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.
В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии.