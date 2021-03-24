Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"

Если строительство "Северного потока-2" будет продолжаться, то газопровод будет полностью построен в этом году.

Сенаторы-демократы Роберт Менендес и Джин Шахин призвали администрацию президента США Джо Байдена принять полномасштабные дипломатические меры в отношении роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатского комитета по международным отношениям.

Боб Менендес, глава Комитета по международным отношениям, и Джин Шахин, возглавляющая подкомитет по вопросам сотрудничества в Европе и вопросам региональной безопасности, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой ввести санкции, предусмотренные действующим законодательством.

"Строительство этого трубопровода должно быть остановлено, и для этого нужно ваше руководство", - говорится в обращении.

Сенаторы отметили, что, если строительство "Северного потока-2" будет продолжаться, газопровод будет полностью построен в этом году.

"Мы призываем вас использовать все доступные инструменты, чтобы остановить строительство трубопровода", - говорится в обращении.