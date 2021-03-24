Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США

По его словам, неправильно "ждать даже минуты, не говоря уже о часах, чтобы принять необходимые меры".

Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США
Фото: twitter.com/MunSecConf

Президент США Джо Байден призвал запретить продажу в США штурмовых винтовок и магазинов с боеприпасами большой вместимости. Такое заявление прозвучало после убийства 10 человек в штате Колорадо.

Об этом сообщает The New York Times.

Байден заявил, что неправильно "ждать даже минуты, не говоря уже о часах, чтобы принять необходимые меры, которые спасут жизнь в будущем".

Напомним, в американском городе Боулдер, штат Колорадо, вооруженный мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине King Soopers. Погибло 10 человек, в том числе офицер полиции. Нападающего задержали. Источники CNN в правоохранительных органах также отметили, что нападавший был вооружен штурмовой винтовкой AR-15.

Менее чем неделю в США, в штате Атланта, состоялось еще одно вооруженное нападение на случайных людей. Мужчина атаковал три различных СПА-салона и убил 8 человек. Большинство жертв были американцами азиатского происхождения.

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