Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США

По его словам, неправильно "ждать даже минуты, не говоря уже о часах, чтобы принять необходимые меры".

Президент США Джо Байден призвал запретить продажу в США штурмовых винтовок и магазинов с боеприпасами большой вместимости. Такое заявление прозвучало после убийства 10 человек в штате Колорадо.

Об этом сообщает The New York Times.

Байден заявил, что неправильно "ждать даже минуты, не говоря уже о часах, чтобы принять необходимые меры, которые спасут жизнь в будущем".

Напомним, в американском городе Боулдер, штат Колорадо, вооруженный мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине King Soopers. Погибло 10 человек, в том числе офицер полиции. Нападающего задержали. Источники CNN в правоохранительных органах также отметили, что нападавший был вооружен штурмовой винтовкой AR-15.