Зеленский ввел в действие санкции в отношении роSSийских силовиков и пропагандистских сайтов

Под санкции попали 23 гражданина РФ и 3 иностранцев, а также 81 роSSийская компания.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 марта, которым вводятся санкции в отношении 81 роSSийской компании и 26 граждан РФ сроком на три года.

Соответствующий указ №109/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении.

Как сообщает LIGA.net, под санкции попали 23 гражданина РФ и 3 граждан Франции. Последние - депутаты Европарламента, которые незаконно посетили оккупированный Крым в 2020 году.

Под санкции попали, в частности, заместители главы роSSийского МВД , руководитель службы контрразведки РФ , начальник Главного управления по вопросам миграции РФ , другие чиновники МВД и миграционной службы, заместитель министра труда, руководители ФСБ, члены Совета федерации Федерального собрания.

Санкции против физических лиц предусматривают блокирование активов, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; отказ в предоставлении и отмене виз, а также применение других запретов въезда на территорию Украины.

Санкции также введены по 81 роSSийской компании. Среди них СМИ , страховые и строительные компании, в частности Черноморнефтегаз, производственно-аграрное объединение "Массандра" и другие.

Предусматривается блокировка на территории Украины роSSийских изданий Утро.ру, Газета.ру, РоSSия сегодня, Лента.ру, ИТАР-ТАСС, ruxpert.ru, voicesevas.ru, ukraina.ru, smi2.ru, rt .com, jpgazeta. ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.

Санкции включают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, другие санкции.