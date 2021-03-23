СНБО исключила из санкционных списков двух граждан РФ и одну компанию

Документом внесены ряд изменений и дополнений в перечень лиц, в отношении которых ранее были введены санкции.

СНБО исключила из санкционных списков двух граждан РФ и одну компанию
Фото: .president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Документом внесены ряд изменений и дополнений в перечень лиц, в отношении которых ранее были введены санкции.

Так из списка физических лиц исключены граждане РФ Алексей и Дмитрий Николаевич Ананьевы.

Из перечня юридических лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, исключено роSSийское акционерное общество "Башкирская содовая компания».

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины" от 19 марта 2021 года.

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