Зеленский ввел временный "безвиз" для туристов из Китая

Упрощенный режим будет действовать с 1 апреля до 30 сентября 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Согласно документу, с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР , которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Соответствующее решение принято "в целях развития дружественных отношений между Украиной и КНР , активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма".

Кабинет Министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Напомним, 27 января представители Украины и Канады подписали письмо о намерении создать украинско-канадскую рабочую группу по вопросам мобильности.