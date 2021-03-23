Зеленский ввел временный "безвиз" для туристов из Китая
Упрощенный режим будет действовать с 1 апреля до 30 сентября 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".
Об этом сообщает пресс-служба главы державы.
Согласно документу, с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.
Соответствующее решение принято "в целях развития дружественных отношений между Украиной и КНР, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма".
Кабинет Министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.
Напомним, 27 января представители Украины и Канады подписали письмо о намерении создать украинско-канадскую рабочую группу по вопросам мобильности.