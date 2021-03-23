Суд оставил Антоненко в СИЗО еще на два месяца

Защита Антоненко просила изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Суд оставил Антоненко в СИЗО еще на два месяца
Фото: Макс Трєбухов

Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает УНН.

"Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко ... по 21 мая. Продлить срок действия ... круглосуточного домашнего ареста Кузьменко по 21 мая ... продлить срок действия обязательств, возложенных на Дугарь ... по 21 мая", - сказала судья.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов Антоненко и Кузьменко о смягчении им мер пресечения. Так защита Антоненко просила изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Защита Кузьменко просила отпустить ее на личные поруки.

Напомним, в декабре Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид. 12 января стало известно, что Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья, у него в СИЗО начали выпадать зубы.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. К декабрю 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек врача Юлию Кузьменко и волонтера Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

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