Кличко с президентом ЕБРР обсудили проекты для Киева

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом Одиль Рено-Бассо в Киеве . Мэр поблагодарил европейских партнеров за длительное сотрудничество и доверие к муниципалитету Киева .

«В этом году мы планируем завершить погашение займов по кредитным соглашениям 2007 года, которые позволили закупить 202 новых троллейбуса, 185 автобусов и 50 вагонов метро», - отметил Кличко.

Кроме программы обновления подвижного состава городского транспорта на встрече обсудили масштабный проект стоимостью до 140 млн евро по модернизации системы теплоснабжения столицы, предусматривающий комплексную реконструкцию ТЭЦ. Заем на реализацию проекта ЕБРР предоставил городу в рамках программы «Зеленые Города». Со своей стороны президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула заинтересованность ЕБРР в сотрудничестве с муниципалитетом, ведь Киев является локомотивом изменений и преобразований в Украине.

«Мы видим те же приоритетные направления сотрудничества: дороги, мосты, транспортная и экологическая инфраструктура. Мы готовы к более тесному сотрудничеству. И готовы и в дальнейшем оказывать поддержку и привлекать инвестиции, чтобы способствовать устойчивому развитию города в условиях глобальных вызовов», - подытожила она.