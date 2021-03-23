Венецианская комиссия обнародовала выводы относительно законопроекта о политических партиях

Проект закона о политических партиях в Украине является положительной инициативой, но создает риски чрезмерного регулирования и ненужных ограничений.

Об этом говорится в совместном заключении Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ, принятом на последнем пленарном заседании Венецианской комиссии 19-20 марта.

"Текущие инициативы по внесению изменений в законодательство о политических партиях Украины приветствуются, но подход сверху вниз для обеспечения демократии снизу в политических партиях создает риск чрезмерного регулирования и вызывает обеспокоенность относительно внутренней автономии политических партий", - сообщает пресс-служба Совета Европы.

В заключении отмечается, что многие положения соответствующего законопроекта соответствуют предыдущим рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии. В частности попытки разработчиков усилить прозрачность регистрации и функционирования политических партий, облегчить процесс регистрации политических партий, установить более эффективные требования к финансированию и финансовой отчетности, дополнительно разграничить полномочия надзорных органов.

"В то же время законопроект регулирует вопросы, которые обычно лежат на усмотрении самих политических партий, что, в свою очередь, вызывает обеспокоенность относительно внутренней автономии партий", - отмечается в отчете.

ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианская комиссия дают такие ключевые рекомендации по совершенствованию законопроекта:

существенно пересмотреть или исключить требование к партии, обнаружившей намерение зарегистрироваться, о создании и регистрации региональных организаций по крайней мере в пяти избирательных регионах Украины, а также отменить требование о подтверждении зарегистрированных партий в течение одного года после их создания, поскольку эта процедура будет "потенциально обременительной".

изъять требование регистрации своих членов политическими партиями в Едином реестре членов политических партий, поскольку такой реестр непропорционально затрагивает права на свободу объединения политических партий и их членов, а также частную жизнь членов.

пересмотреть непропорциональные ограничения права физических лиц на пожертвования политическим партиям и одновременно снизить предельные размеры пожертвований для физических и юридических лиц.

четко определить мандаты и компетенцию надзорных органов, поскольку в настоящее время эти положения являются достаточно размытыми.

ввести широкий спектр санкций за различные нарушения законопроекта, чтобы обеспечить лучшее соответствие отдельных санкций тяжести правонарушения.

Напомним, 1 марта Национальное агентство по предупреждению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий.