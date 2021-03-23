Фюрера РФ привили от коронавируса роSSийской "вакциной"

Представитель Кремля не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

Путина привили от коронавируса роSSийской вакциной
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин сделал прививку от COVID-19 роSSийской вакциной.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - цитируют Пескова роSSийские СМИ.

Представитель Кремля не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. РоSSийские чиновники говорят о наличии трех вакцин от коронавируса, которые являются "абсолютно надежными и эффективными".

Вакцинация Путина проходила непублично.

Напомним, 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) объявило о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) роSSийского препарата против коронавируса "Спутник V".

Несмотря на начало этой процедуры, роSSийский производитель пока не подал официальной заявки в ЕАЛЗ с просьбой о разрешении на применение. Поэтому пока невозможно предсказать, когда именно в ЕС зарегистрируют эту роSSийскую вакцину, и произойдет ли это вообще.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила удивление роSSийской стратегией предлагать одновременно для разных стран поставки миллионов доз роSSийских вакцин от коронавируса, тогда как в самой РФ еще не достигнуты достаточные темпы вакцинации собственного населения.

Несмотря на это применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 40 странах мира, в том числе в двух странах ЕС - Венгрии и Словакии, которые разрешили этот препарат, не дожидаясь решения европейского регулятора. Кроме того, о поставках этой вакцины с Россией договорилась Чехия.

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