Фюрера РФ привили от коронавируса роSSийской "вакциной"

Представитель Кремля не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

Президент РоSSии Владимир Путин сделал прививку от COVID-19 роSSийской вакциной.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - цитируют Пескова роSSийские СМИ .

Представитель Кремля не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. РоSSийские чиновники говорят о наличии трех вакцин от коронавируса, которые являются "абсолютно надежными и эффективными".

Вакцинация Путина проходила непублично.

Напомним, 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) объявило о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) роSSийского препарата против коронавируса "Спутник V".

Несмотря на начало этой процедуры, роSSийский производитель пока не подал официальной заявки в ЕАЛЗ с просьбой о разрешении на применение. Поэтому пока невозможно предсказать, когда именно в ЕС зарегистрируют эту роSSийскую вакцину, и произойдет ли это вообще.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила удивление роSSийской стратегией предлагать одновременно для разных стран поставки миллионов доз роSSийских вакцин от коронавируса, тогда как в самой РФ еще не достигнуты достаточные темпы вакцинации собственного населения.