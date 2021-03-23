Зеленский подписал закон о ратификации поправки к статье 24 Устава ОЧЭС

Таким образом будет обеспечено выполнение Украиной обязательств в сфере международного научно-технического сотрудничества.

Зеленский подписал закон о ратификации поправки к статье 24 Устава ОЧЭС
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечит активизацию участия и выполнения Украиной обязательств в сфере международного научно-технического сотрудничества в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент подписал Закон «О ратификации Поправки к статье 24 Устава Организации Черноморского Экономического Сотрудничества» №1300-ІХ, принятый парламентом 2 марта текущего года. Закон ратифицирует Поправку в статью 24 Устава ОЧЭС, принятого Советом министров иностранных дел государств - членов ОЧЭС 25 июня 2004 года в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом будет обеспечено выполнение Украиной обязательств в сфере международного научно-технического сотрудничества.

"Указанной поправкой в Устав ОЧЭС включается новая статья 24, согласно которой Международный центр черноморских исследований (МЦЧД) является международной организацией, выступает как аналитический центр Организации ЧЭС. Руководство МЦЧД осуществляет Совет директоров, членами которого являются граждане государств - членов ОЧЭС. Основными целями МЦЧД является изучение практических путей расширения и углубления регионального сотрудничества между государствами - членами ОЧЭС, отношений между ОЧЭС и ЕС, а также применение достижений науки и техники в конкретных областях сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что ратификация этой поправки будет способствовать активизации участия Украины в научно-техническом сотрудничестве в рамках ОЧЭС, расширению участия представителей Украины в научных исследованиях по актуальным вопросам развития экономики, промышленности и технологий в Черноморском регионе, реализуемых исследовательскими центрами государств Черноморского региона непосредственно и во взаимодействии с ЕС.

Напомним, в ноябре прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ОЧЭС поддержать кандидатуру Украины на пост генсекретаря организации.

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