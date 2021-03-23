Умер митрополит Хмельницкой епархии Антоний Махота

На 55-м году жизни ушел из жизни митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский.

Умер митрополит Хмельницкой епархии Антоний Махота
Фото: facebook.com/yevstr

Сегодня, 23 марта, стало известно о смерти митрополита Хмельницкого и Каменец-Подольского Православной церкви Украины Антония (Махоты).

Об этом сообщил спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

"Печальная весть пришла из Хмельницкого. На 55-м году жизни сегодня скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота). Вечная память владыке, Царство Небесное и вечный покой!", - написал он в фейсбуке.

Антоний Махота родился 8 ноября 1966 года в селе Слатино Золочевского района Харьковской области. С 1996 года был епископом Симферопольским и Крымским Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1997 году назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским Украинской православной церкви Киевского патриархата, управляющим Хмельницкой епархией. В 2004 году возведен в сан архиепископа, а в 2012 году - в сан митрополита. С 2019 года - митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Православной церкви Украины.

Когда и где состоится прощание с митрополитом, пока неизвестно.

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