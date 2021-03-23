Герасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБО

В настоящее время вакцинация, по словам политика, не охватывает и 1% населения.

«Европейская Солидарность» требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть прежде всего борьбу с коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

«Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тысяч человек. Это не охватывает и процента населения», - говорит Герасимов.

«Сегодня в Украине коронавирус унес 333 жизни – это печальный антирекорд. В то же время в Великобритании, благодаря массовой вакцинации, за минувшие сутки зафиксировали самую низкую смертность от ковида с сентября прошлого года. Противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатическому мастерству руководства государств», - отметил сопредседатель фракции.

По его словам, «Европейская солидарность» требует проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. А во время внеочередного заседания ВР поставить на рассмотрение постановление «О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере».