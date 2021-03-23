Герасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБО

В настоящее время вакцинация, по словам политика, не охватывает и 1% населения.

Герасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБО
Фото: Lb.ua

«Европейская Солидарность» требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть прежде всего борьбу с коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

«Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тысяч человек. Это не охватывает и процента населения», - говорит Герасимов.

«Сегодня в Украине коронавирус унес 333 жизни – это печальный антирекорд. В то же время в Великобритании, благодаря массовой вакцинации, за минувшие сутки зафиксировали самую низкую смертность от ковида с сентября прошлого года. Противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатическому мастерству руководства государств», - отметил сопредседатель фракции.

По его словам, «Европейская солидарность» требует проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. А во время внеочередного заседания ВР поставить на рассмотрение постановление «О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Южной Кореи с женой сделали прививки вакциной AstraZenecaПрезидент Южной Кореи с женой сделали прививки вакциной AstraZeneca
"Евросолидарность" назвала условия участия во внеочередном заседании"Евросолидарность" назвала условия участия во внеочередном заседании
ЮАР продала 1 млн доз вакцины AstraZeneca из-за ее неэффективности против южноафриканского штамма
Премьер Словакии готов уйти в отставку из-за скандала с закупкой роSSийской вакциныПремьер Словакии готов уйти в отставку из-за скандала с закупкой роSSийской вакцины
Жадан вакцинировался от коронавирусаЖадан вакцинировался от коронавируса
В ВСУ коронавирусом заболел еще 191 военныйВ ВСУ коронавирусом заболел еще 191 военный
Глава Еврокомиссии вновь пригрозила AstraZeneca приостановлением экспорта вакциныГлава Еврокомиссии вновь пригрозила AstraZeneca приостановлением экспорта вакцины
Зеленский ввел в действие решение СНБО по химической безопасностиЗеленский ввел в действие решение СНБО по химической безопасности
Президент ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформацииПрезидент ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банковЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банков
Последние новости
Подгружаем последние новости