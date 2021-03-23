Федив отозвала документы с конкурса на должность директора Украинского культурного фонда

Исполнительный директор УКФ отметила, что за три года Фонд стал ключевым игроком в формировании и внедрении государственной культурной политики.

Исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив отозвала документы с конкурса на должность директора УКФ.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Я решила не участвовать в конкурсе на должность исполнительного директора УКФ. Позади - три года построения одного из первых государственных фондов. Создавать институцию с нуля - это бесценный опыт. Мы строили УКФ на ценностях надлежащего управления, открытости и доверия, и это объединяло команду, получило отклик в сообществе и принесло свой результат. УКФ - это, в первую очередь, прекрасная команда ценностных, преданных делу людей, которые мотивированы менять страну к лучшему. Я искренне благодарна каждой и каждому из вас. Без вашего профессионализма, честности и самоотверженности наш результат был бы невозможен", - написала Федив.

"Надеюсь, что команда и дальше сможет внедрять наши принципы уже под руководством нового директора, при содействии Наблюдательного совета и профильного министерства. И что новое руководство и Наблюдательный совет сохранят эту ценностную и эффективную команду", - добавила она.

Федив отметила, что за три года УКФ стал ключевым игроком в формировании и внедрении государственной культурной политики, развитии креативной экономики, интеграции в европейское культурное пространство.

"Надеюсь, так будет и впредь", - написала она.

Напомним, по состоянию на 13 марта на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда претендовало 13 человек.

20 января объявили обновленный состав Наблюдательного Совета УКФ, так как завершилась каденция предыдущего состава, где главой была Марина Порошенко. В новом Наблюдательном Совете - 9 человек: Юрий Рыбчинский и Артем Сурин (от Президента Украины), Алексей Кирющенко и Екатерина Чуева (от Минкульта), Юрий Артеменко, Владислав Корниенко, Александр Сусленский и Игорь Тулузов (от общественных организаций).

Девятый - глава совета - избирается и назначается Министерством культуры и работает на общественных началах. Им стал гендиректор и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Михаил Захаревич.