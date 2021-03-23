Премьер Британии пообещал, что нынешние ограничения в связи с COVID-19 будут последними

По словам Джонсона, ограничения будут отменены "раз и навсегда".

Премьер Британии пообещал, что нынешние ограничения в связи с COVID-19 будут последними
Борис Джонсон
Фото: bbc.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ограничительные меры, ныне действующие в стране для борьбы с коронавирусом COVID-19, станут последними.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британские СМИ.

По словам Джонсона, ограничения будут отменены "раз и навсегда". Однако он предупредил, что третья волна пандемии, которая охватила Францию и Италию, может достичь и Великобритании.

Премьер приветствовал достижения британских ученых и компаний в разработке и распространении вакцины против ковида.

Отметим, что сегодня в Великобритании, через год после объявления первого локдауна, проходит день памяти жертв коронавируса COVID-19, число которых составляет почти 150 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Британии первую дозу вакцины от ковида получила половина взрослого населения.

Джонсон получил прививку вакциной AstraZeneca 19 марта.

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