Печерский райсуд избрал меру пресечения задержанному на акции под Офисом президента (обновлено)

Владиславу Стафийчуку (Сорду) просили круглосуточный домашний арест.

Печерский райсуд избрал меру пресечения задержанному на акции под Офисом президента (обновлено)
Влад Сорд
Фото: Дім химер Facebook

В Печерском районном суде избрали меру пресечения задержанному на акции под Офисом президента Владиславу Стафийчуку (Сорду). Ему назначили круглосуточный домашний арест, сообщил корреспондент LB.ua.

Полиция считает, что именно Сорд бил стекла в дверях Офиса президента, пишет "BBC Украина". Сторона обвинения ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте.

Под зданием суда собрался митинг в поддержку Стафийчука. Всех журналистов в здание не пускали из-за карантинных ограничений.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Статья обвинения Сорда - хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Наказание по ней предусматривает до семи лет лишения свободы.

На видео с акции под ОПУ 20 марта видно, как человек разбивал кулаком стекло, но разглядеть, зажимал ли он что-то в руке, на записи сложно.

Владислав Стафийчук четыре года воевал на Донбассе, после возвращения к мирной жизни начал писать книги и основал собственное издательство "Дом химер". В издательстве подтверждают, что человеком с видео, который бил стекло, является Стафийчук.

"Да, это Змей (позывной Стафийчука) на видео разбивает два стекла в дверях. Да, это было необязательно. Однако протест - протест против произвола полиции и молчания власти", - привели заявление товарищей Сорда из "Дома химер" BBC.

Напомним, что 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука - которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Правоохранители сообщили, что это уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Друг Стерненко Роман Ратушный заявлял, что Стафийчук был "мирным участником акции" под ОП. Также он уверяет, что участники акции около Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это "полицейские провокаторы".

22 марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что правоохранители готовят еще несколько подозрений за повреждение здания Офиса президента во время митинга 20 марта.

23 марта о подозрении в хулиганстве на акции под ОПУ сообщили организатору этого митинга Сергею Филимонову. В подозрении говорится, что Филимонов вместе с группой других лиц с помощью "предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений" - пиротехнического средства - "демонстрируя свое превосходство перед другими и неуважение к существующим правилам и нормам поведения, действовали агрессивно".

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