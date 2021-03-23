Петрашко заявил, что Украина прошла пик падения экономики

Данные Госкомстата оказались лучше, чем ожидали в Минэкономики.

Петрашко заявил, что Украина прошла пик падения экономики
Фото: facebook.com/mineconomdev

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что Украина прошла пик падения экономики.

Об этом он сказал, комментируя лучшие, чем ожидалось, данные Госкомстата о падении ВВП в 2020 году.

Министерство ожидало спад на 4,2%, а Госстат насчитал только 4,0%.

"Уточненные отчетные поквартальные показатели 2020 года свидетельствуют, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19, прошла пик падения и перешла к постепенному налаживанию производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий как внутри страны, так и за ее пределами. На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП", - сказал Петрашко.

Экономику Украины в 2020 году поддерживал внутренний потребительский спрос и поддержка со стороны государства, в частности на обеспечение медицинских потребностей и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры.

Падение ВВП в основном сформировали низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики и слабый экспорт.

Напомним, в Офисе президента рассчитывают, что рост внутреннего валового продукта в 2021 году превысит 5%, сказала заместитель главы ОП Юлия Свириденко.

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