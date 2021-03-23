Роман Абрамович подал в суд на издателя книги "Люди Путина"

Владелец "Челси" Роман Абрамович подал в британский суд на издателя книги "Люди Путина", в которой рассказывается в том числе история покупки "Челси". В ней автор книги Кэтрин Белтон утверждает, что сделка по приобретению футбольного клуба была осуществлена по указанию президента РоSSии Владимира Путина.

"Сегодня мои законные представители подали судебный иск в английский суд по книге, которая была опубликована в Великобритании. Книга содержит ряд ложных и клеветнических заявлений обо мне, в том числе о покупке мной "Челси" и последующей деятельности футбольного клуба. Было непросто принять решение . Моя цель заключалась в том, чтобы избежать судебного разбирательства, и моя юридическая команда вступила в контакт с издателями, чтобы попытаться найти мирное решение", - цитирует владельца клуба официальный сайт "Челси".

"Однако стало ясно, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба "Челси". Мы предоставили издательству подробную информацию, касающуюся различных ложных утверждений обо мне, которые фигурируют в книге, включая повторение утверждений, которые уже были признаны ошибочными в английском Высоком суде во время предыдущих судебных разбирательств", - заявил Абрамович.

"К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом, и издатель не исправил ложных утверждений. Надеюсь, что сегодняшнее действие не только опровергнет ложные обвинения в отношении моего собственного имени, но и послужит напоминанием о положительном следе "Челси" в Великобритании", - подытожил бывший губернатор Чукотки.

Лондонцы также опубликовали текст заявления юристов Абрамовича.

"Судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента в книге "Люди Путина", опубликованной издательством HarperCollins.

В книге ошибочно утверждается, что наш клиент действовал с проявлениями коррупции, и делаются ложные заявления о покупке нашим клиентом и деятельности футбольного клуба "Челси". Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в заявлении юридической организации Harbottle & Lewis, представляющей интересы Абрамовича на территории Соединенного Королевства.

Абрамович стал владельцем "Челси" летом 2003 года. За это время клуб из "Стэмфорд Бридж" 5 раз выигрывал Английскую премьер-лигу. В 2012 году "Челси" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.