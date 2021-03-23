?Столтенберг рассказал о стратегии развития НАТО: "Предотвращать лучше, чем вмешиваться"

"Если мы найдем путь, как стабилизировать наше соседство, мы будем в большей безопасности".

В стратегии развития НАТО до 2030 года отражено намерение укреплять партнерство со странами-соседями, а также с близкими по духу демократическими странами мира.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время открытой беседы на тему укрепления трансатлантических связей с участием государственного секретаря США Энтони Блинкена, передает "Укринформ".

Столтенберг отметил, что потенциал такого партнерства НАТО еще не полностью раскрыт.

"НАТО 2030 - о том, как строить новое и укрепить существующее партнерство, в том числе с нашими партнерами по соседству. У НАТО есть нераскрытый потенциал, чтобы делать больше и больше помочь нашим соседям. Предотвращение лучше, чем вмешательство. Если мы найдем путь, как стабилизировать наше соседство, мы будем в большей безопасности", - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что видение будущего развития НАТО охватывает также совместную работу с партнерами и друзьями в Азии и в Тихоокеанском регионе, среди которых - Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея.

Напомним, сегодня в Брюсселе началось двухдневное совещание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Оно охватит важные вызовы, стоящие перед Альянсом. Среди главных вопросов - дестабилизирующая деятельность РоSSии.

Несмотря на значительное сокращение налоговых поступлений из-за пандемии коронавируса, государства НАТО в прошлом году выделили на военные нужды почти 1,1 трлн долларов - на 2,7% больше, чем годом ранее.