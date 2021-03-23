В СБУ ликвидируют управление "К"

Служба безопасности Украины должна ликвидировать Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ , известное как управление "К", в связи с созданием Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщила заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, комментируя подписание закона о БЭБ президентом Владимиром Зеленским.

Также будет ликвидировано Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ .

"Подписан Закон о БЭБ, значит ли это, что ликвидируют Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ - Управление К? Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ ? - Да", - написала Безуглая.

Согласно закону о национальной безопасности, СБУ становится государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины.

Напомним, что в конце января Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.