В СБУ ликвидируют управление "К"

Власти планируют реформировать СБУ в настоящую спецслужбу.

В СБУ ликвидируют управление "К"
Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности Украины должна ликвидировать Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, известное как управление "К", в связи с созданием Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщила заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, комментируя подписание закона о БЭБ президентом Владимиром Зеленским.

Также будет ликвидировано Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

"Подписан Закон о БЭБ, значит ли это, что ликвидируют Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ - Управление К? Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ? - Да", - написала Безуглая.

Согласно закону о национальной безопасности, СБУ становится государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины.

Напомним, что в конце января Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.

В нем разграничены контрразведывательная и оперативно-разыскная деятельности спецслужбы, а также существенно ограничивается правоохранительная деятельность СБУ.

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