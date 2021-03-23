Во Франции суд запретил деятельность марсельского "центра ДНР"

"Представительство" террористической организации было открыто в 2017 году.

Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый центр "ДНР", работавший в Марселе с 2017 года под названием Centre de la repr?sentation de la R?publique de Donetsk en France.

Суд признал его неправомочным и основанным незаконно, сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение", - отметил он.

25 сентября 2017 года террористы группировки "ДНР" сообщили об "официальное открытии" своего "представительства" во французском Марселе. Представитель Министерства Европы и иностранных дел Франции тогда заявил, что так называемое представительство официально не признается властями и не имеет дипломатического статуса.

Через год суд французского города Экс-ан-Прованс решил не закрывать "представительство ДНР" в Марселе.

Во время заседания адвокат "представительства" Жози-Жан Боске заявил, что "это только обычная ассоциация". По его словам, хотя в название входят слова "официальное представительство" - это "только люди, которые поддерживают ДНР".

В СБУ после этого сообщили, что организаторы "официального центра «ДНР» во Франции" подготовили запасной план, чтобы в случае ликвидации в судебном порядке сохранить существование "представительства" в Марселе. Они зарегистрировали новые юридические лица в виде общественных организаций.

К непосредственному основанию этих ассоциаций были причастны девять человек, семеро из которых постоянно работали на территории Франции, один человек находился на временно оккупированных территориях востока Украины. А еще один выполнял функции "связного" и осуществлял перемещения между Францией и "ДНР".