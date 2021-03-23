МВД установило "кучку провокаторов" на акции около Офиса президента

Среди идентифицированных - известный активист Роман Ратушный.

МВД установило "кучку провокаторов" на акции около Офиса президента
Фото: пресслужба ОПУ

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, которое, по его мнению, доказывает: митинг под Офисом президента 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями.

"Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны ... Организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно. Им надо было прятать свои лица для того, чтобы драться, курить в глаза правоохранителям, брызгать им в лицо слезоточивый газ, плевать. Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки", - написал Геращенко в фейсбуке.

На видео, которое выложил Геращенко, идентифицированы шесть человек. Двое из них уже получили подозрение.

"Все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание в соответствии с Законом", - говорится в титре к видео.

После этого перечисляются четыре человека: глава ОО "Гонор" Сергей Филимонов, глава инициативы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный, представитель ОО "Гонор" Алексей Белковский (возможно поджигал двери Офиса президента) и человек по имени Денис Мищенко.

Кроме того, на видео идентифицировали еще одного представителя "Гонора" - Олега Кабезского и Владислава Гранецкого-Стафийчука (его задержали в день акции).

Напомним, вечером 20 марта около тысячи активистов вышли на протест против приговора Сергею Стерненко. Во время акции были использованы файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверк. Стены Офиса президента расписали лозунгами, а табличку с надписью "Президент Украины" подожгли.

По факту событий Печерское управление полиции начало уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На акции задержали мужчину, который разбил несколько стекол.

В МВД заявили, что протестующие пытались спровоцировать кровопролитие. По мнению заместителя министра Антона Геращенко, за провокациями якобы мог стоять Петр Порошенко. Партия Порошенко "Европейская Солидарность" назвала заявление Геращенко ложью и паранойей.

В Верховной Раде инициировали внеочередное заседание, чтобы при участии силовиков принять постановление с оценкой данного события.

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