Кабмин уволил госсекретаря Минспорта

Перевезенцев переходит на другую работу.

Кабмин уволил госсекретаря Минспорта
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник освободил от должности государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Алексея Перевезенцева.

Он переходит на другую работу, сообщается в распоряжении правительства №218 от 22 марта.

Другим распоряжением №219 правительство временно возложило исполнение обязанностей госсекретаря Минспорта на директора департамента экономики и финансов Юрия Музыку.

Напомним, что Перевезенцев был главным юристом Министерства экономики в правительстве Николая Азарова, два года работал в Нацагентстве по вопросам Евро-2012 под руководством Бориса Колесникова.

Затем долгое время работал госсекретарем Министерства экономического развития и торговли.

Осенью 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Перевезенцева своим представителем в правительстве, а с марта 2020 он стал государственным секретарем Минспорта.

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