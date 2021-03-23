СБУ задержала боевика "ЛНР" на Харьковщине

"Народный ополченец" воевал против ВСУ, а после ранения был в РФ, где попался на торговле наркотиками.

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали на Харьковщине боевика террористической организации "ЛНР".

Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с роSSийско-террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Донбасса, сообщает пресс-центр СБУ .

Отмечается, что в составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" мужчина запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, вовлеченных в проведение АТО/ООС.

"Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в РоSSии, рассчитывая получить роSSийское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные махинации с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину", - сообщают в СБУ .

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

"Сейчас решается вопрос сообщения гражданину Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в спецслужбе.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможных разведывательных или подрывных намерений боевика.