Кабмин разрешил вводить локдаун на уровне общин

"Оранжевым" зонам позволили вводить "красную" зону в отдельных городах и селах.

Кабмин разрешил вводить локдаун на уровне общин
Фото: КМДА

Кабинет министров разрешил "оранжевым" регионам усиливать карантин на уровне отдельных общин.

Соответствующие изменения в постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года были внесены на внеочередном заседании в понедельник.

Усиливать противоэпидемические меры на территории отдельной территориальной общины будут исходя из двух признаков:

  • количество новых случаев COVID-19 за неделю больше 70;
  • увеличение количества новых случаев COVID-19 на 50% и более.

По состоянию на 23 марта в Украине осталась только одна область в "желтой" зоне - Херсонская.

В "оранжевой" находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы, включая Киев, - в "красной" зоне.

Оккупированные Россией АР Крым и город Севастополь не относятся ни к одной из зон.

Напомним, что предыдущая редакция постановления об адаптивном карантине предусматривала, что на территории регионов с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности действуют противоэпидемические меры "желтой" зоны, но местным властям разрешалось вводить дополнительные ограничения на территории всего региона.

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