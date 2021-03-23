Тимошенко: нужно не допустить принятия изменений к Земельному кодексу

Правки к законопроекту 2194, вносящие изменения в Земельный кодекс Украины и рассматриваемые сейчас Верховной Радой, имеют 5 особо опасных изменений. Об этом сообщила в эфире «Украинского радио» Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Изменениями в Земельный кодекс они снимают ряд важных запретов. Государство полностью устраняется от любого влияния на продажу земли, а также контроля за ее использованием. Даже изменение целевого назначения будет осуществляться собственником земли, а не государством. Отменяется запрет на продажу земли иностранцам. Отменяется понятие «особо ценные земли», что позволит распродавать наше национальное достояние - леса, водоемы, природные заповедники. Зато разрешается снимать верхний плодородный слой почвы. Это трагический закон, который окончательно добивает нашу землю, поэтому «Батькивщина» и внесла тысячи поправок к нему», - пояснила Юлия Тимошенко.

Она отметила, что наилучший путь развития сельского хозяйства предложила ООН , признав приоритетом десятилетия развитие семейного фермерства.

«Надо не допустить принятия этих законов в Верховной Раде, и «Батькивщина» этим занимается. Также стоит дождаться решения Конституционного Суда, куда наша команда направила представление о признании неконституционным всего земельного пакета законов. Если этого не произойдет, мы будем поднимать народ и вместе защищать землю», - подытожила Юлия Тимошенко.