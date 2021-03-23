Тимошенко: нужно не допустить принятия изменений к Земельному кодексу

Изменения, по ее словам, снимают ряд важных запретов.

Тимошенко: нужно не допустить принятия изменений к Земельному кодексу
Фото: facebook/Батьківщина

Правки к законопроекту 2194, вносящие изменения в Земельный кодекс Украины и рассматриваемые сейчас Верховной Радой, имеют 5 особо опасных изменений. Об этом сообщила в эфире «Украинского радио» Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Изменениями в Земельный кодекс они снимают ряд важных запретов. Государство полностью устраняется от любого влияния на продажу земли, а также контроля за ее использованием. Даже изменение целевого назначения будет осуществляться собственником земли, а не государством. Отменяется запрет на продажу земли иностранцам. Отменяется понятие «особо ценные земли», что позволит распродавать наше национальное достояние - леса, водоемы, природные заповедники. Зато разрешается снимать верхний плодородный слой почвы. Это трагический закон, который окончательно добивает нашу землю, поэтому «Батькивщина» и внесла тысячи поправок к нему», - пояснила Юлия Тимошенко.

Она отметила, что наилучший путь развития сельского хозяйства предложила ООН, признав приоритетом десятилетия развитие семейного фермерства.

«Надо не допустить принятия этих законов в Верховной Раде, и «Батькивщина» этим занимается. Также стоит дождаться решения Конституционного Суда, куда наша команда направила представление о признании неконституционным всего земельного пакета законов. Если этого не произойдет, мы будем поднимать народ и вместе защищать землю», - подытожила Юлия Тимошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
Минздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантинМинздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Корниенко: если Рада продолжит рассмотрение поправок к Земельному кодексу такими темпами - закон примут не раньше маяКорниенко: если Рада продолжит рассмотрение поправок к Земельному кодексу такими темпами - закон примут не раньше мая
США нужно усилить санкции по "Северному потоку-2", - посол МаркароваСША нужно усилить санкции по "Северному потоку-2", - посол Маркарова
Новое требование Турции: с 15 марта туристам нужно заполнять анкетыНовое требование Турции: с 15 марта туристам нужно заполнять анкеты
Одновременно с "Большой реставрацией" к объектам культурного наследия будут строить дороги, - ТимошенкоОдновременно с "Большой реставрацией" к объектам культурного наследия будут строить дороги, - Тимошенко
Тимошенко считает, что вопрос земли, тарифов, легализации игорного бизнеса и марихуаны следует вынести на референдумТимошенко считает, что вопрос земли, тарифов, легализации игорного бизнеса и марихуаны следует вынести на референдум
Тимошенко: срыв вакцинации произошел из-за непрофессионализма правительстваТимошенко: срыв вакцинации произошел из-за непрофессионализма правительства
Тимошенко и Порошенко поздравили украинцев по случаю 150-летия Леси УкраинкиТимошенко и Порошенко поздравили украинцев по случаю 150-летия Леси Украинки
Тимошенко анонсировала законопроект для защиты украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19Тимошенко анонсировала законопроект для защиты украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19
Тимошенко намерена обжаловать закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"Тимошенко намерена обжаловать закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"
В Раде зарегистрировали проект изменений в Конституцию о назначении директоров НАБУ и ГБРВ Раде зарегистрировали проект изменений в Конституцию о назначении директоров НАБУ и ГБР
Последние новости
Подгружаем последние новости