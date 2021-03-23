Организатору акции в поддержку Стерненко возле ОП Филимонову вручили подозрение (обновлено)

Правоохранители вручили подозрение Сергею Филимонову - организатору акции в поддержку Сергея Стерненко, состоявшейся 20 марта у Офиса президента.

Подозрение вручено по ч. 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Об этом Филимонов сообщил на своей странице в Facebook.

"Филимонов С.Ф., 20.03.2021, примерно в 20 час. 00 мин., идя впереди группы неустановленных лиц и подходя к зданию Офиса президента... отдавал голосом и жестами указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое средство, что последними было воспринято как сигнал к началу активных хулиганских действий", - говорится в обнародованном Филимоновым тексте подозрения.

Обновлено. В тексте подозрения, имеющемся в распоряжении LB.ua, указано, что предмет, заготовленный для повреждений, - это пиротехническое средство.

"Группа лиц, в состав которой входил Филимонов..., демонстрируя свое верховенство перед другими и неуважение к существующим правилам и нормам поведения, действовали агрессивно, используя принесенные с собой соответствующие предметы и средства... нанесли красителями на фасад здания неприличные надписи, бросали различные предметы в сторону сооружения, повреждая фасад и окна", - говорится в подозрении.

Там также указано, что Филимонов и другие якобы жгли табличку "Президент Украины" и бросали огнеопасные предметы - то есть "предметы, заранее заготовленные для нанесения телесных повреждений".

Обновление 11:50. В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили, что объявили еще одно подозрение по делу о беспорядках у Офиса президента.

"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины, состоявшейся 20 марта. Напомним: по данному факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ( хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На странице Сергея Стерненко в Facebook добавили, что подозрение вручено не по одной, а по двум статьям - кроме хулиганства, еще умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция первой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, второй - ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет. Однако в МВД не сообщали о второй статье в подозрении.

Вчера заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что готовится ряд новых обоснованных подозрений, каждое из которых будет подкреплено видео с указанием "кто, в какой момент, что сделал".

Геращенко сообщал, что во время акции не было пострадавших, а провокаторы получат законный ответ.

Напомним, что 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука - которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сам Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в план митингующих не входило.