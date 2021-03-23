Кабмин запретил иностранцам въезд в Украину без негативного теста на COVID-19

Анализ нужно сделать не ранее, чем за три дня до пересечения границы.

Кабинет министров запретил иностранцам въезд в Украину без негативного теста на COVID-19.

Соответствующие изменения в постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года были внесены на внеочередном заседании в понедельник.

Теперь условие для въезда в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за некоторыми исключениями) - не только наличие страховки от COVID-19, но и "негативный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы".