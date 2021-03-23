Президент Южной Кореи с женой сделали прививки вакциной AstraZeneca

Южная Корея начала программу вакцинации AstraZeneca для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин и его жена Ким Чжон Сук сделали прививки против коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает Monthly Chosun, президентской чете сделали инъекции вакциной от англо-шведской компании AstraZeneca.

Для этого Мун Чжэ Ин с женой прибыли в общественный центр здравоохранения в районе Чонногу в Сеуле.

Мун Чжэ Ин и первая леди сделали прививки против COVID-19 заранее для участия в саммите G7, который должен пройти в июне в Великобритании.

Вместе с 68-летним президентом и его женой вакцинировали девяти чиновников администрации, которые будут сопровождать президента в поездке в Великобританию на саммит G7 в июне, передает Интерфакс-Украина.

Южная Корея начала программу вакцинации AstraZeneca для лиц в возрасте 65 лет и старше во вторник после задержки, связанной с опасениями по поводу безопасности вакцины.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) составило приоритетный список лиц для вакцинации. Таким образом Мун Чжэ Ин, его жена и советник по нацбезопасности Су Хун смогли сделать прививки в приоритетном порядке в связи с необходимостью, связанной с предстоящей поездкой на саммит G7.