Венецианская комиссия обнародовала выводы по реформе КСУ

Отмечены как преимущества, так и недостатки законопроекта.

Венецианская комиссия положительно оценила положения проекта закона Украины о конституционной процедуре, которая должна обеспечить прогресс в процессе реформирования Конституционного Суда и восстановлении доверия к конституционному судопроизводству в Украине.

Об этом говорится в обнародованных 22 марта выводах Венецианской комиссии по проекту закона № 4533 «О конституционной процедуре» и альтернативного законопроекта № 4533-1 «О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины», передает Укринформ.

Как отмечается, законопроект 4533 содержит много прогрессивных положений, которые существенно изменяют действующий порядок осуществления конституционных процедур.

Главные новшества касаются представления конституционных жалоб, публичности и открытости конституционного производства, порядка распределения дел, доступа к материалам дел, дисциплинарной ответственности судей и организации внутренней деятельности КСУ.

«Эти изменения приветствуются», - заявили в Венецианской комиссии.

В то же время, как отмечается в выводах, законопроект 4533 имеет ряд недостатков. Важнейшими среди них эксперты венецианки, в частности, называют отсутствие положений о новой системе конкурентного отбора судей КС, которая бы включала международный компонент, что рекомендовалось в предыдущих срочных выводах.

Среди основных рекомендаций усовершенствования законопроекта 4533 о конституционной процедуре Комиссия предлагает следующие:

конституционная жалоба, по которой суд признал неконституционными законодательные положения, должна отправляться на рассмотрение в Большую Палату только при условии наличия на это запросов президента или парламента;

что касается нарушения дисциплинарных процедур, то полномочия на это должны быть переданы от исполнительной власти к НАПК;

с целью повышения эффективности дисциплинарной системы соответствующие санкции за дисциплинарные проступки должны вводиться простым большинством судей;

суд должен быть наделен полномочиями пересматривать собственные решения в том случае, если один из судей, который проголосовал за такое решение, был обвинен в получении неправомерного вознаграждения, связанного с этим решением.

Как сообщалось, 26 января 2021 года глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию запрос относительно получения выводов о проекте закона № 4533 «О конституционной процедуре» и альтернативного законопроекта № 4533-1 «О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины» .

Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в ее двух срочных выводах в декабре 2020 года о ситуации с механизмами предотвращения коррупции и реформы КСУ.

Законопроект 4533 предусматривает, что КС будет рассматривать дела в основном в форме устного обращения, что обеспечит прозрачность принятия решений.

Также предполагается, что на формирование повестки дня Конституционного Суда может влиять не только глава суда, но и сами судьи, а распределение дел между судьями КС должно происходить автоматизированно.