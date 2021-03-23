Польскому писателю грозит тюремное заключение за оскорбление президента Дуды

Якуб Зульчик обозвал Дуду "дебилом".

Польскому писателю грозит тюремное заключение за оскорбление президента Дуды
Фото: president.gov.ua

Известному польскому писателю и журналисту Якубу Зульчику грозит до трех лет лишения свободы за то, что он в посте в Facebook обозвал "дебилом" президента Анджея Дуду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пост появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США.

Дуда написал: "Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем номинации Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком и качественном уровне для еще более сильного партнерства".

Якуб Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит, отметив, что длительное время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о "номинации Коллегией выборщиков".

"Джо Байден - 46-й президент США ... (а) Дуда - дебил", - написал он.

Его публикацию прокуроры признали "оскорбительной" и "неприемлемой".

Сам Зульчик рассказал, что впервые услышал об обвинениях против себя из медиа.

В Польше есть девять различных вариантов обвинения за оскорбление, одна из статей обвинения включает оскорбление государственных символов. За публичное оскорбление президента Польши предполагается до трех лет лишения свободы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
Минздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантинМинздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантин
Блок рекламы


Похожие новости
МВД готовит новые подозрения участникам митинга под Офисом президента, - ГеращенкоМВД готовит новые подозрения участникам митинга под Офисом президента, - Геращенко
ГУД ищет подрядчиков для ремонта здания Офиса президентаГУД ищет подрядчиков для ремонта здания Офиса президента
Во время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - ГосохранаВо время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - Госохрана
Камала Харрис поздравила с избранием нового президента ТанзанииКамала Харрис поздравила с избранием нового президента Танзании
Повреждения здания Офиса Президента после субботней акции оценили в 2 млн грн
После акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанныйПосле акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанный
Под Офисом президента устроили акцию в поддержку СтерненкоПод Офисом президента устроили акцию в поддержку Стерненко
В Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в НацбанкеВ Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в Нацбанке
Сын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президентаСын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президента
Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президентаДубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента
Последние новости
Подгружаем последние новости