В НАТО обсудят вызовы безопасности, в частности вопрос РоSSии

Двухдневное совещание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел откроется во вторник в Брюсселе, оно охватит важные вызовы, стоящие перед Альянсом.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает “Интерфакс-Украина”.

По его словам, министры иностранных дел встретятся на этой неделе, чтобы подготовить почву для будущего саммита НАТО в Брюсселе. В центре внимания саммита будет инициатива "НАТО 2030", которая имеет целью адаптацию Североатлантического альянса.

"Мы должны проявить смелость и амбициозность, чтобы построить сильный Североатлантический альянс в будущем, поскольку мы живем в более опасном и конкурентном мире, где вызовы не знают границ", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО перечислил эти вызовы: "дестабилизирующая деятельность РоSSии, угроза терроризма, изящные кибератаки, прорывные технологии, подъем Китая и изменение климата".

"РоSSия продолжает подавлять мирных инакомыслящих у себя дома, и демонстрирует образец агрессивного поведения за рубежом, в том числе с кибератаками и попытками вмешаться в наши выборы и подорвать наши демократии", - добавил Столтенберг.

Он подтвердил, что альянс по-прежнему привержен двойному подходу к РоSSии: "сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к конструктивному диалогу".

Заседание Североатлантического совета состоится 23-24 марта. Дата и формат предстоящей встречи НАТО в верхах еще не согласованы, уточнил генеральный секретарь.

Напомним, несмотря на значительное сокращение налоговых поступлений из-за пандемии коронавируса, государства НАТО в прошлом году выделили на военные нужды почти 1,1 трлн долларов - на 2,7% больше, чем годом ранее.