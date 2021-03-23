Оккупанты в Крыму и на Донбассе удерживают 376 украинцев
На этих территориях продолжаются незаконные аресты и задержания.
На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса незаконно содержатся 376 человек. Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.
"На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых - крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 267 наших соотечественников", - сказала Денисова в своем видеообращении к участникам 46-й Сессии ООН по правам человека.
Она также констатировала, что РоSSия не допускает ее на эти территории для проведения мониторинга соблюдения прав и свобод украинских граждан. Учитывая это, Денисова призвала международное сообщество продолжать давление на РФ.