Прокуратура Крыма возбудила дело относительно 23 роSSийских артистов

Речь идет о лицах, выступавших на концерте по случаю открытия Керченского моста 15 мая 2018 года.

Прокуратура Крыма возбудила дело относительно 23 роSSийских артистов
Фото: wikipedia.org

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство относительно 23 роSSийских артистов, незаконно посещавших оккупированный полуостров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, артисты посетили оккупированный Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года.

"Противоправные действия указанных граждан РоSSийской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", - говорится в сообщении.

Информагентство "Голос Крыма" обнародовало список из 23 артистов, относительно которых возбуждено производство:

  • Лариса Долина
  • Дима Билан
  • Дмитрий Харатьян
  • Валерия
  • Марина Ким
  • Александр Миньков
  • Зара
  • Денис Майданов
  • Александр Скляр
  • Ольга Кормухина
  • Елена Свиридова
  • Роман Пашков
  • Олег Газманов
  • Жасмин
  • Григорий Лепс
  • Юлианна Караулова
  • Александр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас Пьеха
  • Юлия Волкова
  • Олег Шаумаров
  • Наталия Майданова
  • Руслан Тагиев

Ранее сообщалось о том, что украинские правоохранители ведут расследование по 59 роSSийским артистам, посещавшим оккупированный Крым.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банковЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух роSSийских банков
Кличко обратился к киевлянам относительно локдаунаКличко обратился к киевлянам относительно локдауна
В Болгарии разоблачили шестерых роSSийских шпионов, один пытался скрыться в посольстве РФВ Болгарии разоблачили шестерых роSSийских шпионов, один пытался скрыться в посольстве РФ
Против Рожковой и нескольких сотрудников НБУ возбуждено уголовное дело - СМИПротив Рожковой и нескольких сотрудников НБУ возбуждено уголовное дело - СМИ
Депутаты от ОПЗЖ хотят взять "украинского эксперта" роSSийских телеканалов Дудкина на порукиДепутаты от ОПЗЖ хотят взять "украинского эксперта" роSSийских телеканалов Дудкина на поруки
G7 призвала РоSSию прекратить эскалацию войны на Донбассе и осудила оккупацию КрымаG7 призвала РоSSию прекратить эскалацию войны на Донбассе и осудила оккупацию Крыма
Кравчук признал угрозу нападения РоSSии из Крыма из-за водыКравчук признал угрозу нападения РоSSии из Крыма из-за воды
СБУ ведет расследование в отношении 59 роSSийских артистов, незаконно посещавших оккупированный КрымСБУ ведет расследование в отношении 59 роSSийских артистов, незаконно посещавших оккупированный Крым
Турция подтвердила непризнание Крыма роSSийскимТурция подтвердила непризнание Крыма роSSийским
Оккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуостроваОккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуострова
Последние новости
Подгружаем последние новости