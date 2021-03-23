Прокуратура Крыма возбудила дело относительно 23 роSSийских артистов

Речь идет о лицах, выступавших на концерте по случаю открытия Керченского моста 15 мая 2018 года.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство относительно 23 роSSийских артистов, незаконно посещавших оккупированный полуостров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, артисты посетили оккупированный Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года.

"Противоправные действия указанных граждан РоSSийской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", - говорится в сообщении.

Информагентство "Голос Крыма" обнародовало список из 23 артистов, относительно которых возбуждено производство:

Лариса Долина

Дима Билан

Дмитрий Харатьян

Валерия

Марина Ким

Александр Миньков

Зара

Денис Майданов

Александр Скляр

Ольга Кормухина

Елена Свиридова

Роман Пашков

Олег Газманов

Жасмин

Григорий Лепс

Юлианна Караулова

Александр Буйнов

Пелагея

Стас Пьеха

Юлия Волкова

Олег Шаумаров

Наталия Майданова

Руслан Тагиев

Ранее сообщалось о том, что украинские правоохранители ведут расследование по 59 роSSийским артистам, посещавшим оккупированный Крым.