МВД готовит новые подозрения участникам митинга под Офисом президента, - Геращенко

"Все будут обоснованы и подтверждены фактами и видеоматериалами".

Министерство внутренних дел готовит еще несколько подозрений за повреждение здания Офиса президента во время митинга 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Об этом в эфире "Суспильного" заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Сейчас следователи с прокурорами пересмотрели видео и готовится еще несколько подозрений, которые все будут обоснованы и подтверждены фактами и видеоматериалами. Это те лица, которые испортили государственное имущество, которые надругались над государственными символами", - сказал Геращенко.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, избили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство задержали 26-летнего Владислава Стафийчука.

Повреждения здания Офиса Президента после акции эксперты оценили в 2 млн грн.

Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил к семи годам и трем месяцам активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области от пророSSийской партии "Родина" Сергея Щербича с целью отказаться от еще неполученного депутатского мандата.