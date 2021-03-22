ГУД ищет подрядчиков для ремонта здания Офиса президента

Снятие краски из гранита предварительно оценили в 250-300 тыс. грн.

Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять ремонтные работы для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса Президента 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"ГУД будет выбирать компании, способные выполнить необходимые работы, стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита.

"Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ", - отметили в ОП.

Речь идет о замене нескольких дверей, окон, ремонте поврежденных помещений, в частности отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, избили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство задержали 26-летнего Владислава Стафийчука.

Повреждения здания Офиса Президента после акции эксперты оценили в 2 млн грн.

Члены фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении событий под Офисом президента. Рассмотреть его могут в пятницу, 26 марта.