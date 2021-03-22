ГУД ищет подрядчиков для ремонта здания Офиса президента

Снятие краски из гранита предварительно оценили в 250-300 тыс. грн.

ГУД ищет подрядчиков для ремонта здания Офиса президента

Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять ремонтные работы для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса Президента 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"ГУД будет выбирать компании, способные выполнить необходимые работы, стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита.

"Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ", - отметили в ОП.

Речь идет о замене нескольких дверей, окон, ремонте поврежденных помещений, в частности отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой улице у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, избили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство задержали 26-летнего Владислава Стафийчука.

Повреждения здания Офиса Президента после акции эксперты оценили в 2 млн грн.

Члены фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении событий под Офисом президента. Рассмотреть его могут в пятницу, 26 марта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
Оккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуостроваОккупационные власти Крыма отменили запрет на массовые мероприятия в связи с годовщиной захвата полуострова
Блок рекламы


Похожие новости
МВД готовит новые подозрения участникам митинга под Офисом президента, - ГеращенкоМВД готовит новые подозрения участникам митинга под Офисом президента, - Геращенко
Во время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - ГосохранаВо время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - Госохрана
Камала Харрис поздравила с избранием нового президента ТанзанииКамала Харрис поздравила с избранием нового президента Танзании
Повреждения здания Офиса Президента после субботней акции оценили в 2 млн грн
После акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанныйПосле акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанный
Под Офисом президента устроили акцию в поддержку СтерненкоПод Офисом президента устроили акцию в поддержку Стерненко
В Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в НацбанкеВ Офисе президента обеспокоены "внутренними распрями" в Нацбанке
Председатель ДФС анонсировал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесомПредседатель ДФС анонсировал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом
Сын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президентаСын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президента
Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президентаДубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента
Последние новости
Подгружаем последние новости