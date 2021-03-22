"Евросолидарность" назвала условия участия во внеочередном заседании

«Европейская Солидарность» готова принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады при условии вынесения на рассмотрение депутатов ряда важных вопросов. Об этом говорится в заявлении партии.

"В первую очередь речь идет о том, чтобы заслушать представителей власти о стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и неспособности обеспечить страну вакцинами. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для того, чтобы сделать прививку максимум 250 тысячам человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев. Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство по обслуживанию Слуги N1, этот «мощный орган» должен рассматривать важные вопросы", - говорится в заявлении.

Также, по мнению " ЕС ", во внеочередное заседание парламента должны быть включены вопросы о создании ВСК по расследованию государственной измены при передаче РоSSии секретной информации о спецоперации по задержанию роSSийских военных преступников из частной армии Вагнера; законопроекты «Европейской Солидарности» по противодействию роSSийской пропаганде и наказанию за коллаборационизм.

"Наконец, логическим результатом рассмотрения воскресных событий возле Офиса президента на Банковой могло бы стать голосования за инициированное нами Постановление о прекращении политически мотивированных репрессий. Большинство участников вели себя мирно, и нет никаких оснований за лицо этого протеста выдавать тех, кто прибегнул к хулиганству. Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненко стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации. Власти следует больше внимания уделять борьбе с Путиным, а не искать на каждой акции визитку Порошенко.

Попутно констатируем, что власть явно завысила стоимость «уборки» на Банковой и даже в этом ищет коррупционную выгоду, как настоящие гигантоманы «Большого крадивництва». Клининговые компании оценивают стоимость работ в 50-70 тысяч гривень, а далеко не в два миллиона, согласно калькуляции Офиса", - резюмировали в партии.