Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия

По предварительной информации, бывший чиновник умер от осложнений коронавирусной болезни.

Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Вахтанг Убірія
Фото: od.vgorode.ua

Бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия умер на 71-м году жизни. По предварительной информации, бывший чиновник умер от осложнений коронавирусной болезни.

Об этом сообщил его друг и соратник, бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц.

"В условиях нынешней пандемии слова "внезапная смерть" давно потеряли всякий смысл. Но и привыкнуть к тому, что за считанные дни из жизни может уйти здоровый, активный, деятельный человек, тоже невозможно. Сегодня не стало Вахтанга Шалвовича Убирии. Открытый, искренний, отзывчивый, очень эмоциональный, но всегда доброжелательный человек. Возможно, этот набор качеств сегодня очень немногим будет уместен для чиновника, госслужащего. но работать с ним было и легко, и интересно. Он умел учиться, умел признавать и исправлять ошибки. При этом всегда был выше мифов и слухов, которые сопровождали его по жизни. Вечная тебе память, дорогой друг и товарищ", - написал Гурвиц в Facebook.

Вахтанг Убирия был заместителем мэра Эдуарда Гурвица с 2005 по 2010 год. Тогда он занимался вопросами транспорта. В июне 2010 года попал в скандал: на свалке "Дальницкие карьеры" он стрелял из пистолета в воздух и угрожал журналистам. Его обвинили в хулиганстве, но Убирия попал под амнистию.

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