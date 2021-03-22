Зеленский встретился с президентом ЕБРР

ЕБРР - крупнейший инвестор в Украину.

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и заверил в настроенности работать над улучшением энергоэффективности и инвестклимата.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Об этом глава державы сообщил в Твиттере.

"С радостью приветствуем Одиль Рено-Бассо в ее первом визите в Украину. Мы имели конструктивную и теплую встречу. ЕБРР - крупнейший инвестор в Украину. Мы рады работать над реформированием страны, улучшая энергоэффективность и инвестиционный климат", - написал Зеленский.

Во время встречи с президенткой ЕБРР глава украинского государства пригласил финансовую организацию присоединиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине, сообщает пресс-служба украинского президента.

Фото: president.gov.ua

"Очень важно поддерживать инфраструктурные проекты в Украине, ведь качественные дороги, мосты и социальная инфраструктура важны для каждого украинца. Благодаря инфраструктурным проектам мы создали 190 тысяч рабочих мест в то время, когда из-за пандемии COVID-19 многие теряли работу", - сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что и "приватизация сегодня является одним из приоритетов" и пригласил ЕБРР приобщиться к этому направлению.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы развития аграрного сектора Украины. "Целесообразно инвестировать в сельское хозяйство. Украине нужно немало инвестиций в модернизацию инфраструктуры орошения. Ее восстановление будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке", - подчеркнул Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо
Фото: president.gov.ua
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо

Президент также сообщил Одиль Рено-Бассо о продлении реализации реформы правоохранительных органов, о подписании в Украине закона о создании Бюро экономической безопасности. Собеседники также обсудили реформу энергетического сектора, речь шла о реализации программ энергоэффективности, в частности внедрении энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве.

Кроме того, стороны переговоров обсудили продолжение реформы финансового и банковского секторов Украины.

Как сообщалось, 22 марта в Украину с двухдневным визитом прибыла новый президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

В ее графике запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем.

Рено-Бассо будет говорить о реформах, необходимых для осуществления инвестиций в Украину, и восстановлении экономики после пандемии COVID-19.

ЕБРР напомнил, что прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 3% в 2021 году, но он в значительной степени будет зависеть от развития пандемии и прогресса реформ.

Рено-Бассо также выступит с речью во время виртуального введения Национальной экономической стратегии Украины-2030.

Напомним, что Рено-Бассо возглавила ЕБРР в октябре 2020 года.

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